GENEROSITE FISCALE
28 novembre 2026
"Millionnaires patriotes" : le "virtue signalling", ça reste déductible des impôts ?
Inspirés par leurs homologues américains, de riches contribuables français réclament de payer davantage d’impôts. Il est vrai que ça ne mange pas de pain.
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Plus français que ça tu meurs : voici qu’au pays champion du monde des prélèvements obligatoires, de (gros) contribuables se constituent en association pour réclamer une augmentation de leurs impôts...
S’auto-proclamant « Millionnaires patriotes », ces capitaines d’industrie, investisseurs ou simples héritiers s’inspirent en effet de leurs homologues US, les « Patriotic Millionaires », qui militent depuis 2010 pour une taxation accrue des gros patrimoines dans une contrée pourtant autrement moins fiscalisée que le nôtre.
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