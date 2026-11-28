Plus français que ça tu meurs : voici qu’au pays champion du monde des prélèvements obligatoires, de (gros) contribuables se constituent en association pour réclamer une augmentation de leurs impôts...

S’auto-proclamant « Millionnaires patriotes », ces capitaines d’industrie, investisseurs ou simples héritiers s’inspirent en effet de leurs homologues US, les « Patriotic Millionaires », qui militent depuis 2010 pour une taxation accrue des gros patrimoines dans une contrée pourtant autrement moins fiscalisée que le nôtre.

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