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Des manifestants brandissent une pancarte « Non au cadmium dans nos assiettes » lors d'une manifestation, aux côtés de députés, avant un débat à l'Assemblée nationale sur leur projet de loi visant à limiter l'exposition au cadmium, sur l'Esplanade des Invalides à Paris, le 2 juin 2026.
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ATLANTICO GREEN

7 juin 2026

Le cadmium, bombe sanitaire : mais pourquoi les parlementaires se laissent-ils manipuler ainsi ?

En abaissant les seuils de cadmium autorisés dans les engrais, les députés entendent répondre aux inquiétudes sanitaires. La question du cadmium révèle les profondes fractures qui traversent aujourd'hui les politiques agricoles et environnementales françaises.

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MOTS-CLES

environnement , cadmium , Agriculture , agriculteurs , terre , niveau , cuivre , inrae , Anses , rapport , santé , santé publique , dangers , écologistes , récoltes , nourriture , aliments , légumes

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Gil Rivière-Wekstein

Gil Rivière-Wekstein est rédacteur pour la revue Agriculture et Environnement. Il est l'auteur du livre "Panique dans l’assiette, ils se nourrissent de nos peurs". 