ATLANTICO GREEN
7 juin 2026
Le cadmium, bombe sanitaire : mais pourquoi les parlementaires se laissent-ils manipuler ainsi ?
En abaissant les seuils de cadmium autorisés dans les engrais, les députés entendent répondre aux inquiétudes sanitaires. La question du cadmium révèle les profondes fractures qui traversent aujourd'hui les politiques agricoles et environnementales françaises.
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A PROPOS DES AUTEURS
Gil Rivière-Wekstein est rédacteur pour la revue Agriculture et Environnement. Il est l'auteur du livre "Panique dans l’assiette, ils se nourrissent de nos peurs".
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A PROPOS DES AUTEURS
Gil Rivière-Wekstein est rédacteur pour la revue Agriculture et Environnement. Il est l'auteur du livre "Panique dans l’assiette, ils se nourrissent de nos peurs".