Le groupe RN au Parlement applaudissant après l'adoption de son texte, jeudi 30 octobre 2025

SPECIAL RELATIONSHIP

31 octobre 2025

« À une voix près » ?  Mais qui veut vraiment sauver l’accord de 68 entre la France et l’Algérie ?

La résolution du RN sur la fin d’un régime migratoire spécifiquement favorable aux Algériens n’aurait pas été adoptée sans la coopération tacite de la gauche.

Hugues Serraf

2 min de lecture

Algérie , immigration , rassemblement national , Parlement

Politique
Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

