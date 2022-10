« Taxe anti-Zemmour » : le député écologiste Benjamin Lucas souhaitait sanctionner les médias qui diffusent les propos condamnés d’Eric Zemmour

Le député écologiste Benjamin Lucas a proposé un amendement pour augmenter la taxe sur les éditeurs et distributeurs de télévision qui diffusent des propos condamnables pour des délits comme l'incitation à la haine.

Le député écologiste Benjamin Lucas a proposé un amendement en commission des Finances ce jeudi dans le cadre de l'examen du budget 2023. Il souhaite augmenter la taxe sur les éditeurs et distributeurs de télévision qui diffusent des propos condamnables pour des délits comme l'incitation à la haine ou la complicité d'injure raciale.

L'objectif du député des Yvelines est donc de « passer de 5,5 à 90% la taxe sur les distributeurs et éditeurs de service de télévision (TST) pour la diffusion de propos faisant l'objet d'une condamnation pour incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination, complicité d'injure raciale et de provocation à la haine », a-t-il expliqué à BFMTV.com.

Benjamin Lucas souhaite notamment cibler Eric Zemmour et CNews via ce mécanisme. Il souhaite s’attaquer au « système Bolloré qui veut faire du fric avec l'extrême droite » et son « incarnation », selon lui, Eric Zemmour.

L’ancien candidat Reconquête à l’élection présidentielle a été condamné en 2011 pour provocation à la discrimination raciale et en 2018 pour provocation à la haine raciale pour des propos tenus sur CNews.

Benjamin Lucas considère que l'extrême droite « profite du fait que les paroles de haine et de racisme soient devenus une opinion comme une autre qui peut s'exprimer à la télévision ». Or, le « racisme n'est pas une opinion, mais un délit », a-t-il insisté.

Son amendement a finalement été rejeté. Mais Benjamin Lucas compte le présenter en séance publique lors de l'examen du budget à l'Assemblée nationale qui va débuter le 10 octobre.

Conscient que les voix de la Nupes ne suffiront pas, Benjamin Lucas espère une « prise de conscience républicaine sur le fait qu'on ne peut pas laisser des idéologies fascistes et racistes s'exprimer comme les autres. Emmanuel Macron a été élu grâce au barrage républicain. Désormais, il faut s'en montrer digne ».

Eric Zemmour a tenu à réagir sur Twitter :

« Des taxes, du déni, de la censure… Toute la gauche en une mesure ! ».