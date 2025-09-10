Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 30 août au 5 septembre

Internationalil y a 3 heures
De la fumée s'échappe des hôtels Hilton en feu, un jour après qu'ils ont été incendiés par des manifestants à Katmandou le 10 septembre 2025. (Photo by PRABIN RANABHAT / AFP)
De la fumée s'échappe des hôtels Hilton en feu, un jour après qu'ils ont été incendiés par des manifestants à Katmandou le 10 septembre 2025. (Photo by PRABIN RANABHAT / AFP) © AFP or licensors
Ras-le-bol généralisé

Parlement incendié, fusillades et colère des jeunes : le Népal au bord de l’implosion

Ces dernières 48 heures, le Népal a été secoué par des manifestations d’une intensité historique. À l’origine de cette colère, une jeunesse exaspérée par la corruption des élites politiques et le chômage endémique, qui s’est traduite par des violences massives à Katmandou et dans plusieurs villes du pays. Incendies, attaques contre des responsables politiques et saccages de bâtiments publics ont marqué un tournant dramatique dans l’histoire récente de ce pays himalayen.

avec Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour

