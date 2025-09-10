Internationalil y a 3 heures
Ras-le-bol généralisé
Parlement incendié, fusillades et colère des jeunes : le Népal au bord de l’implosion
Ces dernières 48 heures, le Népal a été secoué par des manifestations d’une intensité historique. À l’origine de cette colère, une jeunesse exaspérée par la corruption des élites politiques et le chômage endémique, qui s’est traduite par des violences massives à Katmandou et dans plusieurs villes du pays. Incendies, attaques contre des responsables politiques et saccages de bâtiments publics ont marqué un tournant dramatique dans l’histoire récente de ce pays himalayen.
Vu sur: Le Figaro