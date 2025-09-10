Ras-le-bol généralisé

Parlement incendié, fusillades et colère des jeunes : le Népal au bord de l’implosion

Ces dernières 48 heures, le Népal a été secoué par des manifestations d’une intensité historique. À l’origine de cette colère, une jeunesse exaspérée par la corruption des élites politiques et le chômage endémique, qui s’est traduite par des violences massives à Katmandou et dans plusieurs villes du pays. Incendies, attaques contre des responsables politiques et saccages de bâtiments publics ont marqué un tournant dramatique dans l’histoire récente de ce pays himalayen.