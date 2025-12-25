©
La France se classe au 12e rang des nations les plus avisées financièrement, avec des ménages qui épargnent en moyenne 12,80 % de leurs revenus sur l'année, ce qui la place au cinquième rang des pays les plus épargnants parmi ceux analysés.
ATLANTICO BUSINESS
25 décembre 2025
La pagaille politique et l'incertitude économique ont véritablement traumatisé les Français, devenus cette année les plus gros épargnants du monde
Les Français ne peuvent pas continuer à maximiser leur épargne. Le modèle économique a besoin de consommation et de production de richesse - bref, de créer de la croissance - mais, pour l'instant, il est grippé.
4 min de lecture
MOTS-CLESblocage politique , incertitude économique , épargne , livret A , pouvoir d'achat , inflation
THEMATIQUESBusiness
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
Populaires
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.