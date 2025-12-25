POLITIQUE
La France se classe au 12e rang des nations les plus avisées financièrement, avec des ménages qui épargnent en moyenne 12,80 % de leurs revenus sur l'année, ce qui la place au cinquième rang des pays les plus épargnants parmi ceux analysés.

ATLANTICO BUSINESS

25 décembre 2025

La pagaille politique et l'incertitude économique ont véritablement traumatisé les Français, devenus cette année les plus gros épargnants du monde

Les Français ne peuvent pas continuer à maximiser leur épargne. Le modèle économique a besoin de consommation et de production de richesse - bref, de créer de la croissance - mais, pour l'instant, il est grippé.

Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

MOTS-CLES

blocage politique , incertitude économique , épargne , livret A , pouvoir d'achat , inflation

THEMATIQUES

Business
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

