Jeunesse sous emprise
Belgique : une nouvelle loi qui vise à frapper les gangs qui enrôlent des mineurs
Face à la montée en puissance des gangs qui enrôlent des mineurs dans le trafic de drogue, la Belgique durcit sa riposte. La ministre de la Justice, Annelies Verlinden, veut instaurer des peines plus lourdes pour les chefs de réseaux qui manipulent des adolescents vulnérables. La récente saisie record au port d’Anvers, où un garçon de 14 ans figurait parmi les suspects, illustre l’urgence d’agir.
Vu sur: Business AM