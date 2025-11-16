Une photo de Camilo Castro sur une pancarte lors d'un rassemblement avec des militants d'Amnesty International et sa famille pour protester contre sa détention au Venezuela, à Toulouse, dans le sud-ouest de la France, le 20 septembre 2025.
© LIONEL BONAVENTURE / AFP
LE POINT ACTU
16 novembre 2025
Logement : vers la fin du logement social à vie ?, Manuel Valls tacle violemment Emmanuel Macron, Grenoble : un garçon de 12 ans grièvement blessé par balles, Bordeaux : un laboratoire au cœur d’une enquête pour un possible espionnage chinois, Ukraine : Zelensky attendu à Paris pour renforcer la coopération militaire
Vincent Jeanbrun souhaite mettre fin au principe de l’attribution « à vie » d’un logement social.
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.