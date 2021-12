Bilan 2021

Bilan de l'année 2021

2021 : La forte croissance masque un retournement qui sera brutal

2020 a été marquée – qui pourrait l'oublier ? - par une violente récession. Désormais l'économie française est caractérisée par une croissance hors du commun en 2021 et le Gouvernement ne cesse de le répéter jusqu'à plus soif. Néanmoins la lucidité conduit à relever l'existence de foyers d'inquiétude (reprise épidémique) et un risque tangible de retournement conjoncturel.