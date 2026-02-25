POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des personnes marchent sur le campus du Massachusetts Institute of Technology (MIT) à Cambridge, dans le Massachusetts, le 15 avril 2025.
See image caption
See copyright

ATLANTICO BUSINESS

25 février 2026

Le wokisme n’a plus la cote, du moins dans les universités américaines, revenues à des critères classiques de prestige ou d’expertise

Non seulement le marché de l’emploi est revenu à des critères très classiques, mais les grandes universités américaines ont repris les premières places pour séduire les recruteurs. Harvard, Stanford et le MIT ont retrouvé les podiums.

Photo of Jean-Marc Sylvestre
Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Etats-Unis , universités , wokisme , marché de l'emploi , Harvard , Stanford , MIT

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre image
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

Populaires

1Lettre ouverte de Sarah Knafo à Monsieur le Premier ministre sur la présidente-directrice du Louvre
2« Allez, Lyon Antifa ! Butez-le ! Tuez-le ! » : la Jeune garde passe aux aveux sur la mort de Quentin
3Budget 2026 : ce que ne dit pas la Cour des comptes sur les conséquences de nos dépenses sociales (toujours) en hausse
4Nombre de morts à Gaza : le Hamas fait voler en éclat le narratif du génocide à travers ses PROPRES chiffres
5Insécurité et criminalité : les Français alertent, les préfectures rassurent, les chiffres tranchent
6Affaire “Pablo” : mais comment expliquer que victimes ou policiers soient parfois plus lourdement condamnés que des criminels ou des agresseurs ?
7Les smart glasses de Google ont d’ores et déjà le meilleur logiciel du marché… mais pas le meilleur look