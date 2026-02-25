ATLANTICO BUSINESS
25 février 2026
Le wokisme n’a plus la cote, du moins dans les universités américaines, revenues à des critères classiques de prestige ou d’expertise
Non seulement le marché de l’emploi est revenu à des critères très classiques, mais les grandes universités américaines ont repris les premières places pour séduire les recruteurs. Harvard, Stanford et le MIT ont retrouvé les podiums.
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.