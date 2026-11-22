SANTE

Votre cerveau pourrait vous cacher la maladie d’Alzheimer et ce n’est pas toujours une bonne chose

Et si le cerveau pouvait dissimuler les signes de la maladie d’Alzheimer pendant des années, sans pour autant empêcher sa progression ? Des recherches montrent que certaines personnes conservent leurs capacités cognitives malgré la présence de marqueurs caractéristiques de la maladie. Cette résilience cérébrale, favorisée notamment par une importante réserve cognitive, pourrait retarder le diagnostic et réduire les possibilités d'intervention précoce.