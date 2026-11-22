SANTE
22 novembre 2026
Votre cerveau pourrait vous cacher la maladie d’Alzheimer et ce n’est pas toujours une bonne chose
Et si le cerveau pouvait dissimuler les signes de la maladie d’Alzheimer pendant des années, sans pour autant empêcher sa progression ? Des recherches montrent que certaines personnes conservent leurs capacités cognitives malgré la présence de marqueurs caractéristiques de la maladie. Cette résilience cérébrale, favorisée notamment par une importante réserve cognitive, pourrait retarder le diagnostic et réduire les possibilités d'intervention précoce.
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Lorsque les scientifiques examinent le cerveau de personnes âgées après leur décès, ils font parfois des découvertes déroutantes. L’une d’elles est qu’environ un tiers des individus qui ne présentaient aucun signe de démence de leur vivant avaient, dans leur cerveau, des marqueurs caractéristiques de la maladie d’Alzheimer.
Les neuroscientifiques qualifient ces personnes de « résilientes » face à Alzheimer. Ils considèrent cette caractéristique comme un atout et cherchent, depuis des décennies, à comprendre ce qui confère une telle résilience au cerveau.
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BSc (hons/1st) en biologie (Université nationale et capodistrienne d'Athènes, Grèce), MSc en neurosciences cognitives (Université Aston, Royaume-Uni) et doctorat en neuroimmunologie (Université métropolitaine de Cardiff, Royaume-Uni).
BSc (hons/1st) en biologie (Université nationale et capodistrienne d'Athènes, Grèce), MSc en neurosciences cognitives (Université Aston, Royaume-Uni) et doctorat en neuroimmunologie (Université métropolitaine de Cardiff, Royaume-Uni).