N’EN FAISONS PAS UN PLAT !

25 juin 2026

Voilà pourquoi les aliments piqués dans les assiettes des autres ont meilleur goût

Dans une expérience originale mais révélatrice menée par Valentin Skryabin, psychologue spécialiste des addictions à l'Académie médicale russe de formation professionnelle continue, des frites identiques ont été jugées plus savoureuses lorsqu'elles étaient prises sans autorisation, en particulier dans des situations à risque. Plus croustillantes, plus justement salées… Intuitivement, on peut comprendre que le goût du risque ou du danger à se faire attraper ajoute une « pointe de piment » bien excitante !