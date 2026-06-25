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Le goût n’est pas qu’une affaire de biochimie et de bourgeons du goût sur la langue.
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N’EN FAISONS PAS UN PLAT !

25 juin 2026

Voilà pourquoi les aliments piqués dans les assiettes des autres ont meilleur goût

Dans une expérience originale mais révélatrice menée par Valentin Skryabin, psychologue spécialiste des addictions à l'Académie médicale russe de formation professionnelle continue, des frites identiques ont été jugées plus savoureuses lorsqu'elles étaient prises sans autorisation, en particulier dans des situations à risque. Plus croustillantes, plus justement salées… Intuitivement, on peut comprendre que le goût du risque ou du danger à se faire attraper ajoute une « pointe de piment » bien excitante !

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MOTS-CLES

repas , nourriture , psychologie , goût , étude

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Béatrice de Reynal

Béatrice de Reynal est médecin nutritionniste. Très gourmande, elle ne jette l'opprobre sur aucun aliment et tente de faire partager ses idées de nutrition inspirante. Elle est par ailleurs l'auteur de Ouvrez les yeux avant d’ouvrir la bouche, publié chez Plon, et du blog "MiamMiam".

 