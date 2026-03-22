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Wokisme. (Image d'illustration)
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WOKISME

22 mars 2026

Voilà ce que la grande féminisation des valeurs a changé dans les démocraties occidentales

À mesure que les valeurs d’empathie, de protection et d’inclusion gagnent du terrain dans les sociétés occidentales, certains chercheurs évoquent une « féminisation » du débat public, susceptible d’avoir favorisé l’essor du wokisme.

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MOTS-CLES

féminisation , woke , wokisme , Femmes , europe , États-Unis , recherche , universités , progressisme , Démocrates , Républicains , gauche , Occident , démocratie

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Olivia Bétoé

Olivia Bétoé est avocate, docteure en droit, enseignante, membre du conseil d’administration de Nouvel essor français.

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