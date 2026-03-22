WOKISME
22 mars 2026
Voilà ce que la grande féminisation des valeurs a changé dans les démocraties occidentales
À mesure que les valeurs d’empathie, de protection et d’inclusion gagnent du terrain dans les sociétés occidentales, certains chercheurs évoquent une « féminisation » du débat public, susceptible d’avoir favorisé l’essor du wokisme.
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A PROPOS DES AUTEURS
Olivia Bétoé est avocate, docteure en droit, enseignante, membre du conseil d’administration de Nouvel essor français.
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Olivia Bétoé est avocate, docteure en droit, enseignante, membre du conseil d’administration de Nouvel essor français.