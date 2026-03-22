WOKISME

22 mars 2026

Voilà ce que la grande féminisation des valeurs a changé dans les démocraties occidentales

À mesure que les valeurs d’empathie, de protection et d’inclusion gagnent du terrain dans les sociétés occidentales, certains chercheurs évoquent une « féminisation » du débat public, susceptible d’avoir favorisé l’essor du wokisme.