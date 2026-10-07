FOI CATHOLIQUE
7 octobre 2026
Visite du pape en France : essence et espérance d’un néo-catholicisme décomplexé
A bien des égards, la ferveur suscitée par le voyage apostolique du Pape Léon XIV en France constitue un démenti cinglant à la plupart des études sociologiques, à tous les sondages et enquêtes statistiques qui, depuis plus de cinq décennies, n’ont pas cessé de gloser sur la désaffection irréversible des églises et la baisse de la foi catholique en France, y voyant la mort inexorable du christianisme en terre laïque.
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MOTS-CLESpape , visite , France , Léon XIV , philosophie , religion
THEMATIQUESTribunes
Mezri Haddad est Philosophe et ancien Ambassadeur à l'UNESCO. Il est l'auteur de plusieurs essais et articles sur la réforme de l'islam et l'un des précurseurs en matière de comparatisme religieux. En France, c'est le seul intellectuel musulman à avoir été qualifié en 2007 par le CNU maître de conférence en théologie catholique.
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Mezri Haddad est Philosophe et ancien Ambassadeur à l'UNESCO. Il est l'auteur de plusieurs essais et articles sur la réforme de l'islam et l'un des précurseurs en matière de comparatisme religieux. En France, c'est le seul intellectuel musulman à avoir été qualifié en 2007 par le CNU maître de conférence en théologie catholique.