FOI CATHOLIQUE

Visite du pape en France : essence et espérance d’un néo-catholicisme décomplexé

A bien des égards, la ferveur suscitée par le voyage apostolique du Pape Léon XIV en France constitue un démenti cinglant à la plupart des études sociologiques, à tous les sondages et enquêtes statistiques qui, depuis plus de cinq décennies, n’ont pas cessé de gloser sur la désaffection irréversible des églises et la baisse de la foi catholique en France, y voyant la mort inexorable du christianisme en terre laïque.