Virage en cours sur l’Ukraine et la Russie : mais auprès de qui Donald Trump prendra-t-il sa prochaine inspiration diplomatique ?
Qui tient réellement les rênes de la politique étrangère de Donald Trump ? Son entourage est composé d’un mélange hétéroclite : JD Vance, incarnation de l’Amérique profonde isolationniste ; Marco Rubio, chargé de rassurer l’aile républicaine classique ; Tulsi Gabard et Pete Hegseth, figures médiatiques et militaires ; sans oublier l’influence inattendue de Melania Trump, qui pèse sur son mari jusque dans ses discussions avec Vladimir Poutine. À ce noyau se greffent quelques think tanks ultraconservateurs, mais aucun équivalent structuré des « faucons » néoconservateurs de l’ère Bush. Entre balancier diplomatique, imprévisibilité stratégique et saturation médiatique, Trump compose ainsi une politique étrangère hybride, plus instinctive que réellement construite.