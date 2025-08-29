Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Le président américain Donald Trump s'adresse aux journalistes alors qu'il signe des décrets dans le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, le 20 janvier 2025. (Image d'illustration)
L’entourage occulte de Trump

Virage en cours sur l’Ukraine et la Russie : mais auprès de qui Donald Trump prendra-t-il sa prochaine inspiration diplomatique ?

Qui tient réellement les rênes de la politique étrangère de Donald Trump ? Son entourage est composé d’un mélange hétéroclite : JD Vance, incarnation de l’Amérique profonde isolationniste ; Marco Rubio, chargé de rassurer l’aile républicaine classique ; Tulsi Gabard et Pete Hegseth, figures médiatiques et militaires ; sans oublier l’influence inattendue de Melania Trump, qui pèse sur son mari jusque dans ses discussions avec Vladimir Poutine. À ce noyau se greffent quelques think tanks ultraconservateurs, mais aucun équivalent structuré des « faucons » néoconservateurs de l’ère Bush. Entre balancier diplomatique, imprévisibilité stratégique et saturation médiatique, Trump compose ainsi une politique étrangère hybride, plus instinctive que réellement construite.

avec Viatcheslav Avioutskii
author imageViatcheslav Avioutskii

Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales. Ses domaines d’expertise s’orientent principalement vers l’Europe centrale et l’Europe de l’Est, plus précisément la Russie et l’Ukraine. 

En matière de recherche, ses centres d’intérêt vont aux facteurs de l’investissement direct à l’étranger, aux regroupements régionaux en matière d’innovation et de gouvernance institutionnelle. 

En tant que professeur, Viatcheslav Avioutskii enseigne l’environnement international des affaires et son impact sur la prise de décision des entreprises multinationales qui opèrent dans le contexte hautement instable des pays émergents ou en transition. 

Il dispose d’un double doctorat, l’un en géographie (géopolitique) obtenu à l’Université Paris 8 en 2003,  l’autre en Business soutenu à l’Université Lyon 3 en 2012. Il est également habilité à diriger des recherches (HDR 2017).

