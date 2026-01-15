POLITIQUE
Lingots d'or. (Image d'illustration)

Lingots d'or. (Image d'illustration)

ATLANTICO-BUSINESS

15 janvier 2026

Venezuela, Iran, Syrie… Les dictateurs détestent l’inflation, l’économie de marché et la démocratie. Ils adorent l’or et les cryptos

Aucune dictature ne survit durablement à l’inflation. Quand l’économie s’effondre, la peur recule, les loyautés se brisent et le pouvoir finit par tomber, souvent dans le sang et toujours dans la fuite.

Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.