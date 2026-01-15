©
Lingots d'or. (Image d'illustration)
ATLANTICO-BUSINESS
15 janvier 2026
Venezuela, Iran, Syrie… Les dictateurs détestent l’inflation, l’économie de marché et la démocratie. Ils adorent l’or et les cryptos
Aucune dictature ne survit durablement à l’inflation. Quand l’économie s’effondre, la peur recule, les loyautés se brisent et le pouvoir finit par tomber, souvent dans le sang et toujours dans la fuite.
6 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESvaleur refuge , dictateurs , économie mondiale , géopolitique , Or , monnaie refuge , assurance-vie , inflation , crise économique , république de weimar , Augusto Pinochet , Chili , Venezuela , Nicolas Maduro , Hugo Chavez , Argentine , Brésil , Bachar el-Assad , Kadhafi , Saddam Hussein , URSS
THEMATIQUESBusiness
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.