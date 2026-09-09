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Des vendangeurs coupent des grappes de pinot noir pour produire du crémant (vin mousseux) lors des vendanges au vignoble Domaine Moellinger, à Wettolsheim, dans l'est de la France, le 19 août 2025.
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IMPACT DES FORTES CHALEURS

9 septembre 2026

Vendanges 2026 : entre sécheresse et canicules, grand cru miracle ou catastrophe pour les vins français ?

Sécheresse, vagues de chaleur, vendanges précoces : le millésime 2026 met une nouvelle fois les vignobles français à l’épreuve. Si les faibles rendements menacent déjà les volumes et la compétitivité, le changement climatique bouleverse aussi la carte viticole. Entre pertes de rendement et nouveaux territoires, le vin français entre dans une période de profondes transformations.

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MOTS-CLES

économie , vin , cuvée , récolte , raisin , viticulture , viticulteurs , vignes , vendanges , grand cru , Sécheresse , canicule , vendanges 2026 , vignerons

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marie Cardebat

Jean-Marie Cardebat est économiste spécialiste du vin, professeur à l’université de Bordeaux et affilié à l’INSEEC Grande Ecole.