IMPACT DES FORTES CHALEURS
9 septembre 2026
Vendanges 2026 : entre sécheresse et canicules, grand cru miracle ou catastrophe pour les vins français ?
Sécheresse, vagues de chaleur, vendanges précoces : le millésime 2026 met une nouvelle fois les vignobles français à l’épreuve. Si les faibles rendements menacent déjà les volumes et la compétitivité, le changement climatique bouleverse aussi la carte viticole. Entre pertes de rendement et nouveaux territoires, le vin français entre dans une période de profondes transformations.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marie Cardebat est économiste spécialiste du vin, professeur à l’université de Bordeaux et affilié à l’INSEEC Grande Ecole.
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Jean-Marie Cardebat est économiste spécialiste du vin, professeur à l’université de Bordeaux et affilié à l’INSEEC Grande Ecole.