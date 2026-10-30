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Blurred backgroundPhilippe n’en veut pas, Zemmour si. De son côté, David Lisnard, qui grignote petit à petit l’électorat de la droite traditionnelle, accepte tous les participants.
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POINT DE VUE

30 octobre 2026

Une vraie primaire de droite, clef du succès

On parle toujours de la droite la plus bête du monde qui, par ses divisions bien davantage que par les mérites de ses adversaires, reste éloignée du pouvoir. Aujourd’hui, contre le démon de la division, Bruno Retailleau, investi par Les Républicains, ne propose rien de mieux que de se confronter dans une primaire avec Édouard Philippe, comptable de dix ans de macronisme dont le bilan fait l’unanimité… contre lui. Et, dans la même phrase, il dit refuser la même primaire si elle accueillait Éric Zemmour.

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MOTS-CLES

droite , primaire , élections présidentielles 2027 , David Lisnard , Edouard Philippe , Gabriel Attal , Eric Zemmour , François Fillon , Bruno Retailleau

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Tarick Dali

Tarick Dali est secrétaire général adjoint du CNIP.