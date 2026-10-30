POINT DE VUE

Une vraie primaire de droite, clef du succès

On parle toujours de la droite la plus bête du monde qui, par ses divisions bien davantage que par les mérites de ses adversaires, reste éloignée du pouvoir. Aujourd’hui, contre le démon de la division, Bruno Retailleau, investi par Les Républicains, ne propose rien de mieux que de se confronter dans une primaire avec Édouard Philippe, comptable de dix ans de macronisme dont le bilan fait l’unanimité… contre lui. Et, dans la même phrase, il dit refuser la même primaire si elle accueillait Éric Zemmour.