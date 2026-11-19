Un coup d’arrêt : pour la première fois depuis 2020, l’image du RN se dégrade. 53 % des Français le jugent dangereux pour la démocratie (+4 points) et 43 % le jugent capable de gouverner (−4 points).

Un signal plutôt qu’un retournement : les deux experts y voient d’abord un effet de campagne, avec un électorat plus vigilant à l’approche de l’élection et l’affaire Bardella. Il est trop tôt pour parler d’échec de la dédiabolisation.

Un recul relativisé par LFI : La France insoumise suscite encore plus de rejet. 65 % des Français la jugent dangereuse pour la démocratie et 68 % estiment qu’elle attise la violence.