VERS UN ESSOUFFLEMENT ?
19 novembre 2026
L’étude Fractures françaises, discret révélateur sur les limites de la candidature de Marine Le Pen ?
Pour la première fois depuis des années, la normalisation de l’image du Rassemblement national marque le pas dans l’enquête Fractures françaises réalisée par Ipsos bva pour Le Monde, la Fondation Jean Jaurès, le Cevipof et l’Institut Montaigne. Simple effet de campagne ou premier signe des limites de la candidature de Marine Le Pen ? Adélaïde Zulfikarpasic, directrice du pôle Société d’Ipsos BVA, et Jean-Yves Camus, politologue spécialiste des droites radicales, croisent leurs analyses.
18 min de lecture
Ce qu’il faut en retenir :
Un coup d’arrêt : pour la première fois depuis 2020, l’image du RN se dégrade. 53 % des Français le jugent dangereux pour la démocratie (+4 points) et 43 % le jugent capable de gouverner (−4 points).
Un signal plutôt qu’un retournement : les deux experts y voient d’abord un effet de campagne, avec un électorat plus vigilant à l’approche de l’élection et l’affaire Bardella. Il est trop tôt pour parler d’échec de la dédiabolisation.
Un recul relativisé par LFI : La France insoumise suscite encore plus de rejet. 65 % des Français la jugent dangereuse pour la démocratie et 68 % estiment qu’elle attise la violence.
Des limites qui tiennent plus au projet qu’aux sondages : le RN reste celui qui capte la colère. Mais son corpus idéologique n’a pas bougé, son équation budgétaire paraît intenable, et il n’a jamais exercé le pouvoir, ce qui rend sa préparation et l’élargissement de son futur gouvernement incertains.
La suite de cet article est réservée aux abonnés.
Adelaïde Zulfikarpasic est directrice du département opinion BVA.
Chercheur associé à l'Iris, membre du Spirales Institut, Jean-Yves Camus est un spécialiste reconnu des questions liées aux nationalismes européens et de l'extrême-droite. Il est directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean-Jaurès et senior fellow au Centre for the Analysis of the Radical Right (CARR). Il a notamment co-publié Les droites extrêmes en Europe (2015, éditions du Seuil).
Adelaïde Zulfikarpasic est directrice du département opinion BVA.
Chercheur associé à l'Iris, membre du Spirales Institut, Jean-Yves Camus est un spécialiste reconnu des questions liées aux nationalismes européens et de l'extrême-droite. Il est directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean-Jaurès et senior fellow au Centre for the Analysis of the Radical Right (CARR). Il a notamment co-publié Les droites extrêmes en Europe (2015, éditions du Seuil).