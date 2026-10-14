ACCORD SURPRISE
14 octobre 2026
Un accord UE-Chine meilleur que prévu
Le Commissaire Européen au Commerce Maros Sefcovic et le Ministre Chinois du Commerce Wang Wentao ont conclu un accord plutôt inattendu et meilleur que prévu le 9 octobre à Beijing. Cet accord est intervenu dans le cadre des consultations bilatérales sur le commerce et l’investissement lancées à Bruxelles le 29 juin dernier.
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THEMATIQUESEconomie
Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).
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