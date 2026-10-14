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L’UE connaît un déséquilibre commercial majeur avec la Chine qui a fortement augmenté à la sortie du COVID début 2022.
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ACCORD SURPRISE

14 octobre 2026

Un accord UE-Chine meilleur que prévu

Le Commissaire Européen au Commerce Maros Sefcovic et le Ministre Chinois du Commerce Wang Wentao ont conclu un accord plutôt inattendu et meilleur que prévu le 9 octobre à Beijing. Cet accord est intervenu dans le cadre des consultations bilatérales sur le commerce et l’investissement lancées à Bruxelles le 29 juin dernier.

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MOTS-CLES

accord , commerce , Chine , automobile , Union européenne , terres rares , industrie

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Luc Demarty

Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).