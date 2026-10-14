ACCORD SURPRISE

Un accord UE-Chine meilleur que prévu

Le Commissaire Européen au Commerce Maros Sefcovic et le Ministre Chinois du Commerce Wang Wentao ont conclu un accord plutôt inattendu et meilleur que prévu le 9 octobre à Beijing. Cet accord est intervenu dans le cadre des consultations bilatérales sur le commerce et l’investissement lancées à Bruxelles le 29 juin dernier.