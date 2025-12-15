©
Le Royaume-Uni a-t-il réellement payé le prix du Brexit… ou celui de ses propres faiblesses structurelles et d’une stratégie post-sortie inaboutie ?
STAGNATION ECONOMIQUE
15 décembre 2025
UE vs Royaume-Uni : le match des performances économiques post-Brexit
Huit ans après un vote historique, la contre-performance économique du Royaume-Uni continue d’alimenter un débat passionné : le Brexit est-il la cause principale de la stagnation britannique ou seulement un facteur parmi d’autres dans un contexte de ralentissement généralisé des économies avancées ?
Nathalie Janson est professeur associé d'économie au sein du département Finance à NEOMA Business School. Elle a obtenu son Doctorat en Economie à l'Université Paris I-La Sorbonne en collaboration avec le programme ESSEC PhD.
