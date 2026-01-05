Cinq mythes démystifiés sur l'apprentissage d'une nouvelle langue

Abigail Parrish enseigne dans plusieurs programmes de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Sheffield, au Royaume-Uni. Ancienne professeure de langues vivantes étrangères, ses recherches portent sur la motivation des élèves à apprendre une langue, notamment en milieu scolaire, à travers le prisme de la théorie de l'autodétermination. Elle s'intéresse également au choix des élèves, au multilinguisme et aux politiques relatives à l'apprentissage des langues à l'école.