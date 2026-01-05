©
Apprendre une langue est souvent une perspective intimidante.
Cinq mythes démystifiés sur l'apprentissage d'une nouvelle langue
Apprendre une langue est souvent une perspective intimidante. Nombreux sont ceux qui regrettent de ne pas avoir approfondi leurs connaissances linguistiques à l'école. Pourtant, même si les adultes de tous âges peuvent réussir l'apprentissage d'une nouvelle langue, la peur – ou le souvenir des difficultés rencontrées pour mémoriser la grammaire à l'école – peut nous freiner.
Abigail Parrish enseigne dans plusieurs programmes de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Sheffield, au Royaume-Uni. Ancienne professeure de langues vivantes étrangères, ses recherches portent sur la motivation des élèves à apprendre une langue, notamment en milieu scolaire, à travers le prisme de la théorie de l'autodétermination. Elle s'intéresse également au choix des élèves, au multilinguisme et aux politiques relatives à l'apprentissage des langues à l'école.
Jessica Bradley est maître de conférences en littératie et langue à la faculté d'éducation de l'université de Sheffield, au Royaume-Uni, où elle enseigne dans les programmes de licence, de master et de doctorat.
