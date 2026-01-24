POLITIQUE
Le logo d'Ubisoft est visible sur un stand lors du salon Gamescom, qui se tient au parc des expositions de Cologne, en Allemagne de l'Ouest.

Le logo d'Ubisoft est visible sur un stand lors du salon Gamescom, qui se tient au parc des expositions de Cologne, en Allemagne de l'Ouest.

ATLANTICO BUSINESS

24 janvier 2026

Ubisoft : quand le champion français du jeu vidéo se fracasse sur le modèle… français

Ubisoft s’est effondrée en Bourse cette semaine, perdant près de 30 % en une seule séance, ramenant sa valorisation à son niveau de 2012. Pour les joueurs français, c’est un choc. Pour l’économie française, c’est surtout un symptôme.

Jean-Marc Sylvestre
Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre image
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.