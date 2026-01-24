©
Le logo d'Ubisoft est visible sur un stand lors du salon Gamescom, qui se tient au parc des expositions de Cologne, en Allemagne de l'Ouest.
24 janvier 2026
Ubisoft : quand le champion français du jeu vidéo se fracasse sur le modèle… français
Ubisoft s’est effondrée en Bourse cette semaine, perdant près de 30 % en une seule séance, ramenant sa valorisation à son niveau de 2012. Pour les joueurs français, c’est un choc. Pour l’économie française, c’est surtout un symptôme.
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
