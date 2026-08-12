PREVENTION
12 août 2026
Trottinettes électriques : l’étude des cas de traumatologie de Scientific Reports confirme l’utilité du casque
Les trottinettes électriques peuvent donner une fausse impression de sécurité en raison de leur vitesse modérée et de leur faible hauteur. Pourtant, une étude publiée dans Scientific Reports montre que, parmi les usagers victimes de blessures modérées ou graves, les traumatismes crâniens sont particulièrement fréquents.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jerry Tsang est Maître de conférences clinicien principal en traumatologie et chirurgie orthopédique, Queen Mary University of London.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jerry Tsang est Maître de conférences clinicien principal en traumatologie et chirurgie orthopédique, Queen Mary University of London.