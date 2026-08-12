PREVENTION

Trottinettes électriques : l’étude des cas de traumatologie de Scientific Reports confirme l’utilité du casque

Les trottinettes électriques peuvent donner une fausse impression de sécurité en raison de leur vitesse modérée et de leur faible hauteur. Pourtant, une étude publiée dans Scientific Reports montre que, parmi les usagers victimes de blessures modérées ou graves, les traumatismes crâniens sont particulièrement fréquents.