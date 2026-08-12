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Un homme circule en trottinette électrique devant la cathédrale Notre-Dame de Paris.
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PREVENTION

12 août 2026

Trottinettes électriques : l’étude des cas de traumatologie de Scientific Reports confirme l’utilité du casque

Les trottinettes électriques peuvent donner une fausse impression de sécurité en raison de leur vitesse modérée et de leur faible hauteur. Pourtant, une étude publiée dans Scientific Reports montre que, parmi les usagers victimes de blessures modérées ou graves, les traumatismes crâniens sont particulièrement fréquents.

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MOTS-CLES

trottinettes , accidents , choc , traumatismes , opération , Chirurgie , santé , médecine , soins , traitements , vélo , voitures , automobilistes , casque , port du casque , sauver des vies , prévention , prévention routière

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Jerry Tsang

Jerry Tsang est Maître de conférences clinicien principal en traumatologie et chirurgie orthopédique, Queen Mary University of London.

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