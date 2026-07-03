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L'objectif des 10 000 pas par jour provient d'un slogan marketing pour un podomètre japonais des années 1960 et ne repose sur aucune base scientifique solide en tant qu'objectif universel.
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DANGER

3 juillet 2026

Traqueur de fitness : quand votre montre connectée devient une source d'anxiété

De nombreuses personnes utilisent désormais des applications, des montres connectées ou des dispositifs portables pour suivre leur activité physique. Ces appareils de suivi de la condition physique promettent d'aider les utilisateurs à devenir une version plus en forme, plus heureuse et en meilleure santé d'eux-mêmes. Pour beaucoup, ils s'avèrent utiles : ils incitent à bouger davantage, permettent d'observer des habitudes ou rappellent que l'activité physique ne se limite pas à la salle de sport.

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MOTS-CLES

montre connectée , sport , activité physique , Santé , applications

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Sahar Bakr

Sahar Bakr est maître de conférences et chercheuse en marketing. Pharmacienne de formation, elle est titulaire d'un master en biotechnologie et entrepreneuriat ainsi que d'un doctorat en gestion et management de l'Université de Nottingham.

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