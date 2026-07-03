DANGER
3 juillet 2026
Traqueur de fitness : quand votre montre connectée devient une source d'anxiété
De nombreuses personnes utilisent désormais des applications, des montres connectées ou des dispositifs portables pour suivre leur activité physique. Ces appareils de suivi de la condition physique promettent d'aider les utilisateurs à devenir une version plus en forme, plus heureuse et en meilleure santé d'eux-mêmes. Pour beaucoup, ils s'avèrent utiles : ils incitent à bouger davantage, permettent d'observer des habitudes ou rappellent que l'activité physique ne se limite pas à la salle de sport.
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THEMATIQUESSanté
Sahar Bakr est maître de conférences et chercheuse en marketing. Pharmacienne de formation, elle est titulaire d'un master en biotechnologie et entrepreneuriat ainsi que d'un doctorat en gestion et management de l'Université de Nottingham.
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Sahar Bakr est maître de conférences et chercheuse en marketing. Pharmacienne de formation, elle est titulaire d'un master en biotechnologie et entrepreneuriat ainsi que d'un doctorat en gestion et management de l'Université de Nottingham.