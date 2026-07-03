DANGER

Traqueur de fitness : quand votre montre connectée devient une source d'anxiété

De nombreuses personnes utilisent désormais des applications, des montres connectées ou des dispositifs portables pour suivre leur activité physique. Ces appareils de suivi de la condition physique promettent d'aider les utilisateurs à devenir une version plus en forme, plus heureuse et en meilleure santé d'eux-mêmes. Pour beaucoup, ils s'avèrent utiles : ils incitent à bouger davantage, permettent d'observer des habitudes ou rappellent que l'activité physique ne se limite pas à la salle de sport.