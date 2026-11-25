POINT DE VUE

Soyons un peu "pros" quand il s'agit du budget de l'Etat !

Alors que les prévisions budgétaires pour 2027 font apparaître un déficit de 156 milliards d’euros, soit près de la moitié des recettes nettes de l’État, Sophie de Menthon et Janin Audas, présidente et vice-président d'honneur du mouvement ETHIC, proposent une lecture comptable des finances publiques. Leur analyse met en évidence le décalage croissant entre recettes et dépenses, l’envolée du coût de la dette et les limites d’un modèle budgétaire durablement déficitaire.