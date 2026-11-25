POINT DE VUE
25 novembre 2026
Soyons un peu "pros" quand il s'agit du budget de l'Etat !
Alors que les prévisions budgétaires pour 2027 font apparaître un déficit de 156 milliards d’euros, soit près de la moitié des recettes nettes de l’État, Sophie de Menthon et Janin Audas, présidente et vice-président d'honneur du mouvement ETHIC, proposent une lecture comptable des finances publiques. Leur analyse met en évidence le décalage croissant entre recettes et dépenses, l’envolée du coût de la dette et les limites d’un modèle budgétaire durablement déficitaire.
6 min de lecture
2026 sera une année encore plus mauvaise que 2025 !
Nous avons extrait du projet de loi de finances initial soumis au Parlement le compte de résultat prévisionnel de l’État.
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Sophie de Menthon est présidente du Mouvement ETHIC (Entreprises de Taille Humaine Indépendantes et de Croissance) et chef d’entreprise (SDME).
Janin Audas est Vice-président d’honneur en charge des finances du Mouvement ETHIC
Sophie de Menthon est présidente du Mouvement ETHIC (Entreprises de Taille Humaine Indépendantes et de Croissance) et chef d’entreprise (SDME).
Janin Audas est Vice-président d’honneur en charge des finances du Mouvement ETHIC