CRISE MAJEURE
11 février 2026
SOS vertige démocratique : les partis politiques comprennent très mal les attentes de leurs électeurs et les électeurs ne votent pas pour ce qu’ils disent souhaiter…
Un an et demi après la dissolution, les Français semblent avoir perdu toute confiance à l’égard de leur système politique, selon la 17ᵉ vague du baromètre de la confiance politique, réalisée par OpinionWay pour le Cevipof.
Bruno Cautrès est chercheur CNRS et a rejoint le CEVIPOF en janvier 2006. Ses recherches portent sur l’analyse des comportements et des attitudes politiques. Au cours des années récentes, il a participé à différentes recherches françaises ou européennes portant sur la participation politique, le vote et les élections. Il a développé d’autres directions de recherche mettant en évidence les clivages sociaux et politiques liés à l’Europe et à l’intégration européenne dans les électorats et les opinions publiques. Il est notamment l'auteur de Les européens aiment-ils (toujours) l'Europe ? (éditions de La Documentation Française, 2014) et Histoire d’une révolution électorale (2015-2018) avec Anne Muxel (Classiques Garnier, 2019).
Paul Cébille est membre de l'Observatoire de l’opinion et rédacteur en chef de la revue Hexagone - La France en chiffres. Il est spécialisé dans l’opinion publique et dans le fonctionnement de la démocratie directe.
