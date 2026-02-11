POLITIQUE
Des députés votent à main levée lors d'une séance de débat. (Image d'illustration)
CRISE MAJEURE

11 février 2026

SOS vertige démocratique : les partis politiques comprennent très mal les attentes de leurs électeurs et les électeurs ne votent pas pour ce qu’ils disent souhaiter…

Un an et demi après la dissolution, les Français semblent avoir perdu toute confiance à l’égard de leur système politique, selon la 17ᵉ vague du baromètre de la confiance politique, réalisée par OpinionWay pour le Cevipof.

Photo of Bruno Cautrès
Photo of Paul Cébille
Bruno Cautrès Go to Bruno Cautrès page et Paul Cébille Go to Paul Cébille page

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Bruno Cautrès image
Bruno Cautrès

Bruno Cautrès est chercheur CNRS et a rejoint le CEVIPOF en janvier 2006. Ses recherches portent sur l’analyse des comportements et des attitudes politiques. Au cours des années récentes, il a participé à différentes recherches françaises ou européennes portant sur la participation politique, le vote et les élections. Il a développé d’autres directions de recherche mettant en évidence les clivages sociaux et politiques liés à l’Europe et à l’intégration européenne dans les électorats et les opinions publiques. Il est notamment l'auteur de Les européens aiment-ils (toujours) l'Europe ? (éditions de La Documentation Française, 2014) et Histoire d’une révolution électorale (2015-2018) avec Anne Muxel (Classiques Garnier, 2019).

Paul Cébille image
Paul Cébille

Paul Cébille est membre de l'Observatoire de l’opinion et rédacteur en chef de la revue Hexagone - La France en chiffres. Il est spécialisé dans l’opinion publique et dans le fonctionnement de la démocratie directe.

