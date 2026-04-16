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Nombreuses sont les personnes qui se réveillent à peu près à la même heure chaque nuit et qui commencent à se demander si leur sommeil est perturbé.
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HYGIENE DU SOMMEIL

16 avril 2026

Si vous vous réveillez chaque nuit à 3 heures du matin, voilà peut-être ce qui l’explique

Il est 3 heures du matin. La chambre est plongée dans le noir, la maison est silencieuse, mais votre cerveau est soudainement en pleine forme.

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MOTS-CLES

sommeil , réveils nocturnes , stress , nuit , repos

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Talar Moukhtarian

Talar Moukhtarian est chercheuse spécialisée dans les interventions numériques en santé mentale. Ses travaux portent sur le développement et l'évaluation d'interventions précoces et préventives, destinées à être mises en œuvre en dehors des structures de soins traditionnelles comme le NHS (service national de santé britannique), notamment sur les lieux de travail et dans les écoles.