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Blurred backgroundLes chiens domestiques ont des habitudes de sommeil diurnes en grande partie (éveillés pendant la journée, endormis la nuit), s'alignant sur le mode de vie de leurs propriétaires.
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MIGNON

13 avril 2026

Si vous aimez dormir avec votre animal de compagnie, voilà pourquoi il va vous falloir faire des compromis…

Pour certains gardiens d'animaux de compagnie, leurs animaux sont présents dans leur vie depuis le moment où ils se réveillent jusqu'au moment où ils vont se coucher.

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MOTS-CLES

dormir , avec animal , psychologie , Santé , sommeil

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Roma Renata
Chercheuse en psychologie

Renata Roma est chercheuse en psychologie. Formée et ayant exercé comme psychologue au Brésil, elle est actuellement psychothérapeute agréée (en voie d'agrément) en Ontario. Elle est titulaire d'une maîtrise en psychologie de l'Université de la Saskatchewan (USP) et d'un doctorat du Département d'études sur l'enfance et la jeunesse de l'Université Brock. Elle est actuellement chercheuse à l'Université de la Saskatchewan.

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