Si vous aimez dormir avec votre animal de compagnie, voilà pourquoi il va vous falloir faire des compromis…

Renata Roma est chercheuse en psychologie. Formée et ayant exercé comme psychologue au Brésil, elle est actuellement psychothérapeute agréée (en voie d'agrément) en Ontario. Elle est titulaire d'une maîtrise en psychologie de l'Université de la Saskatchewan (USP) et d'un doctorat du Département d'études sur l'enfance et la jeunesse de l'Université Brock. Elle est actuellement chercheuse à l'Université de la Saskatchewan.