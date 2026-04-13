MIGNON
13 avril 2026
Si vous aimez dormir avec votre animal de compagnie, voilà pourquoi il va vous falloir faire des compromis…
Pour certains gardiens d'animaux de compagnie, leurs animaux sont présents dans leur vie depuis le moment où ils se réveillent jusqu'au moment où ils vont se coucher.
5 min de lecture
MOTS-CLESdormir , avec animal , psychologie , Santé , sommeil
THEMATIQUESSanté
Renata Roma est chercheuse en psychologie. Formée et ayant exercé comme psychologue au Brésil, elle est actuellement psychothérapeute agréée (en voie d'agrément) en Ontario. Elle est titulaire d'une maîtrise en psychologie de l'Université de la Saskatchewan (USP) et d'un doctorat du Département d'études sur l'enfance et la jeunesse de l'Université Brock. Elle est actuellement chercheuse à l'Université de la Saskatchewan.
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Renata Roma est chercheuse en psychologie. Formée et ayant exercé comme psychologue au Brésil, elle est actuellement psychothérapeute agréée (en voie d'agrément) en Ontario. Elle est titulaire d'une maîtrise en psychologie de l'Université de la Saskatchewan (USP) et d'un doctorat du Département d'études sur l'enfance et la jeunesse de l'Université Brock. Elle est actuellement chercheuse à l'Université de la Saskatchewan.