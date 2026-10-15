SOUVERAINETE POPULAIRE

Réviser la Constitution en s’en remettant au peuple : le match Ferrand-Le Pen s’engage

Tenter de réviser la Constitution par référendum direct via l’article 11 constitue une impasse juridique et institutionnelle. Si le général de Gaulle a pu recourir à ce détournement de procédure, le cadre constitutionnel actuel et la jurisprudence préventive du Conseil constitutionnel bloqueraient une telle initiative bien avant le vote des citoyens.