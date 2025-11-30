Un travailleur participe à un rassemblement d'employés du groupe Latecoère, spécialisé dans l'aéronautique, devant l'usine Périole à Toulouse, lors d'un mouvement de grève.
30 novembre 2025
Retraites : l’usure biomédicale, cette piste pour sortir du casse-tête de la pénibilité
Alors que la France reste enfermée dans un débat sans fin sur l’âge légal et la pénibilité, l’économiste Christophe Daunique propose de rompre avec l’approche actuelle en remplaçant les dix critères administratifs de pénibilité par un indicateur unique : l’usure biomédicale. Cette mesure permet d’alléger la charge bureaucratique pour les entreprises et de sortir de l’impasse idéologique qui paralyse chaque réforme des retraites.
Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).
