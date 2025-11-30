ETAT DE SANTE REEL

30 novembre 2025

Retraites : l’usure biomédicale, cette piste pour sortir du casse-tête de la pénibilité

Alors que la France reste enfermée dans un débat sans fin sur l’âge légal et la pénibilité, l’économiste Christophe Daunique propose de rompre avec l’approche actuelle en remplaçant les dix critères administratifs de pénibilité par un indicateur unique : l’usure biomédicale. Cette mesure permet d’alléger la charge bureaucratique pour les entreprises et de sortir de l’impasse idéologique qui paralyse chaque réforme des retraites.