POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Un homme et une femme passent devant une fresque représentant des drapeaux nationaux iraniens dans une rue de Téhéran, le 20 août 2024. (Image d'illustration)

©

Un homme et une femme passent devant une fresque représentant des drapeaux nationaux iraniens dans une rue de Téhéran, le 20 août 2024. (Image d'illustration)

DERNIER SURSAUT ?

9 janvier 2026

Iran : vers un coup d'Etat militaire pour tenter de sauver ce qui peut l'être du régime islamiste ?

Les rumeurs de coup d’État interne sont-elles fondées ? Et que vaut la menace d’une intervention des milices irakiennes en Iran ?

Photo of Lina Murr Nehmé
Photo of Michel Fayad
Lina Murr Nehmé Go to Lina Murr Nehmé page et Michel Fayad Go to Michel Fayad page

4 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Lina Murr Nehmé image
Lina Murr Nehmé

Lina Murr Nehmé est historienne, politologue, universitaire émérite, auteur de nombreux livres, dont « L’Islamisme et les Femmes ».

Michel Fayad image
Michel Fayad

Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce