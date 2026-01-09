©
Un homme et une femme passent devant une fresque représentant des drapeaux nationaux iraniens dans une rue de Téhéran, le 20 août 2024. (Image d'illustration)
DERNIER SURSAUT ?
9 janvier 2026
Iran : vers un coup d'Etat militaire pour tenter de sauver ce qui peut l'être du régime islamiste ?
Les rumeurs de coup d’État interne sont-elles fondées ? Et que vaut la menace d’une intervention des milices irakiennes en Iran ?
4 min de lecture
Lina Murr Nehmé est historienne, politologue, universitaire émérite, auteur de nombreux livres, dont « L’Islamisme et les Femmes ».
Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce
