Revue de presse des hebdos, 9 janvier 2026
REVUE DE PRESSE DES HEBDOS
9 janvier 2026
Trump affole les hebdos… et le RN; Marianne voit Marine Le Pen en deuil de la présidentielle, L’Express Lecornu plus proche de Macron que jamais, Le Nouvel Obs Dati & Chikirou en convergence des brutes; Hollande assassine son successeur
A la Une de vos hebdos cette semaine : il est partout ! Si la semaine dernière était un peu terne, Trump, le nouvel ennemi public n°1, réveille l’actualité et réussit cette semaine un carton plein. Prédateur, hors-la-loi ? On cherche fébrilement ce qu’il peut bien nous mijoter pour la suite. On retrouve le goût du drame, et les municipales font finalement pâle figure…
