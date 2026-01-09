Crispations sur le Mercosur : le symptôme d’un mal très français

Un tracteur projette de la paille devant la cité administrative d’Alençon, dans le nord de la France, le 19 décembre 2025, pour protester contre l’accord UE-Mercosur et la gestion par le gouvernement français de l’épidémie de dermatose nodulaire contagieuse (DNC). La signature de l’accord commercial a été repoussée à janvier le 18 décembre 2025, après une démonstration de force des agriculteurs contre le pacte, organisée en marge d’un sommet des dirigeants à Bruxelles.