Un tracteur projette de la paille devant la cité administrative d’Alençon, dans le nord de la France, le 19 décembre 2025, pour protester contre l’accord UE-Mercosur et la gestion par le gouvernement français de l’épidémie de dermatose nodulaire contagieuse (DNC). La signature de l’accord commercial a été repoussée à janvier le 18 décembre 2025, après une démonstration de force des agriculteurs contre le pacte, organisée en marge d’un sommet des dirigeants à Bruxelles.
9 janvier 2026
Crispations sur le Mercosur : le symptôme d’un mal très français
Érigé en symbole de la menace que ferait peser la mondialisation sur l’agriculture française, l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur cristallise depuis des années une opposition politique quasi unanime à Paris. Pourtant, derrière ce consensus de façade se cache une lecture largement biaisée des réalités économiques et commerciales. Le Mercosur, danger réel pour l'agriculture française ou bouc émissaire bien commode ? Décryptage.
Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).
