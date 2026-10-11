REFORMES
11 octobre 2026
Retraite à 60-62 ans : le projet de Marine Le Pen face au mur des finances publiques
Marine Le Pen a confirmé devant le Medef le cœur de son projet de réforme des retraites : un retour à 62 ans et un départ à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans. Le RN chiffre la mesure à 9 milliards d'euros et la présente comme un déficit assumé. Il promet en parallèle un vaste plan d'économies sans toucher aux pensions. L'économiste Bertrand Martinot, auteur de « J'ai cotisé, j'y ai droit ! » (Hermann), décortique une promesse qu'il juge incompatible avec l'arithmétique budgétaire et avec la démographie.
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MOTS-CLESréforme des retraites Marine Le Pen , retraite à 62 ans , retraite à 60 ans , RN retraites , carrières longues , coût réforme des retraites , Institut Montaigne , emploi des seniors , présidentielle 2027 , finances publiques , réforme Borne , Marine Le Pen , Rassemblement National , Bertrand Martinot , dette publique
THEMATIQUESPolitique
Bertrand Martinot est économiste et expert du marché du travail à l'institut Montaigne, ancien délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Auteur du rapport de l'institut Montaigne : "Les Français au travail : aller au-delà des idées reçues" publié en 2023.
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Bertrand Martinot est économiste et expert du marché du travail à l'institut Montaigne, ancien délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Auteur du rapport de l'institut Montaigne : "Les Français au travail : aller au-delà des idées reçues" publié en 2023.