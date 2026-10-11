REFORMES

Retraite à 60-62 ans : le projet de Marine Le Pen face au mur des finances publiques

Marine Le Pen a confirmé devant le Medef le cœur de son projet de réforme des retraites : un retour à 62 ans et un départ à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans. Le RN chiffre la mesure à 9 milliards d'euros et la présente comme un déficit assumé. Il promet en parallèle un vaste plan d'économies sans toucher aux pensions. L'économiste Bertrand Martinot, auteur de « J'ai cotisé, j'y ai droit ! » (Hermann), décortique une promesse qu'il juge incompatible avec l'arithmétique budgétaire et avec la démographie.