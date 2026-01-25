©
Emmanuel Macron et son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune lors d'une conférence de presse, le 25 août 2022 à Alger.
RAPPORT DE FORCE
25 janvier 2026
Retour d’OQTF vers l’Algérie : voilà pourquoi la porte ouverte par Alger n’est qu’un mirage
Présentée par Alger comme un geste d’ouverture, l’annonce d’Abdelmadjid Tebboune sur le retour de certains ressortissants algériens en situation irrégulière en France ressemble surtout à un mirage diplomatique. Loin de marquer une rupture avec la politique passée, cette mesure symbolique ne règle en rien la question de l’exécution des OQTF et pourrait même, paradoxalement, renforcer l’ancrage durable de clandestins algériens sur le territoire français. Entre failles juridiques, jeux consulaires et inertie politique, la coopération franco-algérienne sur les expulsions demeure largement illusoire.
4 min de lecture
Xavier Driencourt est diplomate. Ancien directeur général de l’administration du Quai d’Orsay, chef de l’Inspection générale des affaires étrangères, il a été ambassadeur de France à Alger à deux reprises, entre 2008 et 2012, puis entre 2017 et 2020.
