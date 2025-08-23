Tribune

Retour de la Bulgarie

De retour sur les terres de son enfance, entre mémoire familiale et fractures historiques, l’auteure découvre une Bulgarie transformée. Membre de l’Union européenne depuis 2007, le pays a enfin intégré Schengen le 1er janvier 2025, tournant symbolique pour ce pays longtemps resté aux marges de l’Ouest. Mais alors que l’adhésion à l’euro est prévue pour 2026, la guerre en Ukraine et la relation complexe avec la Russie rappellent combien l’avenir de l’Europe pourrait se jouer à ses confins orientaux.