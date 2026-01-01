POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Une famille de réfugiés centrafricains entre dans le camp de transit de Mongoumba, au nord du Congo-Brazzaville, alors que des réfugiés centrafricains sont rapatriés en République centrafricaine.

©

Une famille de réfugiés centrafricains entre dans le camp de transit de Mongoumba, au nord du Congo-Brazzaville, alors que des réfugiés centrafricains sont rapatriés en République centrafricaine.

PROSPECTIVES 2026

1 janvier 2026

2026 : pourquoi le Congo-Brazzaville comptera en Afrique

À l’approche de la présidentielle de 2026, le Congo-Brazzaville revient progressivement au centre du jeu africain. Redressement économique inattendu, recomposition des équilibres financiers et repositionnement diplomatique : au-delà du scrutin, c’est la trajectoire récente du pays qui retient désormais l’attention des observateurs régionaux et internationaux.

Photo of Pierre Masquart
Photo of Emmanuel Dupuy
Pierre Masquart Go to Pierre Masquart page et Emmanuel Dupuy Go to Emmanuel Dupuy page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Pierre Masquart image
Pierre Masquart

Pierre Masquart est avocat au Barreau de Paris (Kimia Avocats) et coprésident des Rendez-Vous d’Afrique(s).

Emmanuel Dupuy image
Emmanuel Dupuy

Emmanuel Dupuy est enseignant en géopolitique à l'Université Catholique de Lille, à l'Institut Supérieur de gestion de Paris, à l'école des Hautes Études Internationales et Politiques. Il est également président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE). 

Populaires

1La Chine se lance dans une campagne d’augmentation du salaire minimum par région et voilà pourquoi c’est une révolution pour elle comme pour nous
22025, l’année du retour au réalisme énergétique : l’Union européenne face à la revanche du monde réel
3Taxe Zucman : le capitalisme français est-il un capitalisme d'héritiers ? Ce que la gauche ne veut pas voir sur la dynamique des grandes fortunes
4Algérie : les racines de la haine de la France
5Et voilà à quoi pourrait ressembler la décennie à venir selon les visionnaires (auto proclamés…) de la Silicon Valley
6En 2026, si l’intelligence artificielle finissait par donner raison à Schumpeter contre Keynes ?
7Voilà les secrets d’une répartie réussie (petits conseils si vous voulez vous entraînez pour faire face aux fâcheux du réveillon)