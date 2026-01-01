©
Une famille de réfugiés centrafricains entre dans le camp de transit de Mongoumba, au nord du Congo-Brazzaville, alors que des réfugiés centrafricains sont rapatriés en République centrafricaine.
PROSPECTIVES 2026
1 janvier 2026
2026 : pourquoi le Congo-Brazzaville comptera en Afrique
À l’approche de la présidentielle de 2026, le Congo-Brazzaville revient progressivement au centre du jeu africain. Redressement économique inattendu, recomposition des équilibres financiers et repositionnement diplomatique : au-delà du scrutin, c’est la trajectoire récente du pays qui retient désormais l’attention des observateurs régionaux et internationaux.
3 min de lecture
Pierre Masquart est avocat au Barreau de Paris (Kimia Avocats) et coprésident des Rendez-Vous d’Afrique(s).
Emmanuel Dupuy est enseignant en géopolitique à l'Université Catholique de Lille, à l'Institut Supérieur de gestion de Paris, à l'école des Hautes Études Internationales et Politiques. Il est également président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE).
Populaires
Pierre Masquart est avocat au Barreau de Paris (Kimia Avocats) et coprésident des Rendez-Vous d’Afrique(s).
Emmanuel Dupuy est enseignant en géopolitique à l'Université Catholique de Lille, à l'Institut Supérieur de gestion de Paris, à l'école des Hautes Études Internationales et Politiques. Il est également président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE).