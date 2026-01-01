PROSPECTIVES 2026

1 janvier 2026

2026 : pourquoi le Congo-Brazzaville comptera en Afrique

À l’approche de la présidentielle de 2026, le Congo-Brazzaville revient progressivement au centre du jeu africain. Redressement économique inattendu, recomposition des équilibres financiers et repositionnement diplomatique : au-delà du scrutin, c’est la trajectoire récente du pays qui retient désormais l’attention des observateurs régionaux et internationaux.