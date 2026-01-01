POLITIQUE
Le président Emmanuel Macron a présenté ses vœux de Nouvel An à la nation depuis le palais de l'Élysée, à Paris, le 31 décembre 2025.

Le président Emmanuel Macron a présenté ses vœux de Nouvel An à la nation depuis le palais de l'Élysée, à Paris, le 31 décembre 2025.

VOEUX AUX FRANCAIS

1 janvier 2026

« 2026 sera une année utile » : les vœux antonymes de la fin de règne d’Emmanuel Macron

Emmanuel Macron s'est adressé aux Français mercredi soir pour présenter ses vœux pour la nouvelle année. Le chef de l'Etat souhaite faire de 2026 une année utile. Le président de la République a fixé ses priorités sur le budget, la loi sur la fin de vie et la régulation des réseaux sociaux. Il a également précisé qu'il fera tout pour que l'élection présidentielle de 2027 se déroule le plus sereinement possible, en particulier à l'abri de toute ingérence étrangère.

Christophe Bouillaud Go to Christophe Bouillaud page

Christophe Bouillaud

Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.

