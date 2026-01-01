DECLIN FRANCAIS

1 janvier 2026

2025 a (enfin) ébranlé nos dénis de réalité, 2026 en viendra-t-elle à bout ?

2025 aura été l’année de la levée des faux-semblants. Désindustrialisation achevée, crise agricole, impuissance budgétaire, ensauvagement, recul de la souveraineté nationale : les tendances longtemps relativisées ont pris la forme de constats brutaux. Toutes les alarmes ont sonné, tous les dénis ont vacillé. Reste désormais une question décisive : 2026 sera-t-elle l’année du sursaut ou celle de l’enlisement définitif ?