L’homme soupçonné d’avoir agressé au couteau trois femmes dans le métro à Paris vendredi, présenté comme un ressortissant malien ayant fait l’objet d’une OQTF dispose en fait d’un passeport français

L’homme soupçonné d’avoir agressé au couteau trois femmes dans le métro à Paris vendredi, présenté comme un ressortissant malien ayant fait l’objet d’une OQTF dispose en fait d’un passeport français

31 décembre 2025

Mais qui est Français ou pas ? Radioscopie d’un chaos d’Etat

L’affaire du jeune homme franco-malien suspecté d’avoir blessé trois femmes dans le métro parisien met en lumière de graves dysfonctionnements administratifs. Bien que naturalisé français depuis plusieurs années, les autorités ont tenté de l’expulser comme un étranger en situation irrégulière, révélant les lacunes de coordination entre services et relançant le débat sur la gestion des étrangers, la naturalisation et l’évaluation de la dangerosité.

Aurélien Marq Go to Aurélien Marq page

Aurélien Marq

Aurélien Marq est haut fonctionnaire et polytechnicien, chargé des questions de sécurité intérieure.