KAFKAIEN

31 décembre 2025

Mais qui est Français ou pas ? Radioscopie d’un chaos d’Etat

L’affaire du jeune homme franco-malien suspecté d’avoir blessé trois femmes dans le métro parisien met en lumière de graves dysfonctionnements administratifs. Bien que naturalisé français depuis plusieurs années, les autorités ont tenté de l’expulser comme un étranger en situation irrégulière, révélant les lacunes de coordination entre services et relançant le débat sur la gestion des étrangers, la naturalisation et l’évaluation de la dangerosité.