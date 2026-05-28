POINT DE VUE
28 mai 2026
Respect de la France, liberté pour Christophe Gleizes
La détention en Algérie du journaliste Christophe Gleizes est devenue, pour David Lisnard, le symbole d’un déclassement diplomatique français.
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THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
David Lisnard est Président de l’AMF, Maire (LR) de Cannes et Président de Nouvelle énergie.
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A PROPOS DES AUTEURS
David Lisnard est Président de l’AMF, Maire (LR) de Cannes et Président de Nouvelle énergie.