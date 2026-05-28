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POINT DE VUE

28 mai 2026

Respect de la France, liberté pour Christophe Gleizes

La détention en Algérie du journaliste Christophe Gleizes est devenue, pour David Lisnard, le symbole d’un déclassement diplomatique français.

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MOTS-CLES

France , Justice , Algérie , journaliste , David Lisnard , Christophe Gleizes

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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David Lisnard

David Lisnard est Président de l’AMF, Maire (LR) de Cannes et Président de Nouvelle énergie.