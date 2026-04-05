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Des étudiants de première année agitant des drapeaux lors d'une cérémonie de remise de diplômes à l'université de Wuhan, dans la province du Hubei, en Chine.
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COURSE A L'INNOVATION

5 avril 2026

Réforme universitaire en Chine : des doctorants sont dispensés d’écrire leur thèse s’ils développent un produit, une technologie ou une solution industrielle concrète

En permettant d’obtenir un doctorat sans thèse, au profit d’innovations concrètes, la Chine de Xi Jinping bouscule les fondements académiques traditionnels.

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MOTS-CLES

Chine , innovation , industrie , Xi Jinping , doctorat , doctorants , diplôme , diplômés , ingénieurs , production , entreprises , produit , technologie , these

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Emmanuel Lincot

Professeur à l'Institut Catholique de Paris, sinologue et directeur de recherche à l'IRIS, Emmanuel Lincot est l'auteur de "Chine-Inde. La guerre des mondes" aux éditions Le Cerf (à paraître le 27 février).