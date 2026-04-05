COURSE A L'INNOVATION
5 avril 2026
Réforme universitaire en Chine : des doctorants sont dispensés d’écrire leur thèse s’ils développent un produit, une technologie ou une solution industrielle concrète
En permettant d’obtenir un doctorat sans thèse, au profit d’innovations concrètes, la Chine de Xi Jinping bouscule les fondements académiques traditionnels.
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A PROPOS DES AUTEURS
Professeur à l'Institut Catholique de Paris, sinologue et directeur de recherche à l'IRIS, Emmanuel Lincot est l'auteur de "Chine-Inde. La guerre des mondes" aux éditions Le Cerf (à paraître le 27 février).
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A PROPOS DES AUTEURS
Professeur à l'Institut Catholique de Paris, sinologue et directeur de recherche à l'IRIS, Emmanuel Lincot est l'auteur de "Chine-Inde. La guerre des mondes" aux éditions Le Cerf (à paraître le 27 février).