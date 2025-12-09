POLITIQUE
Sébastien Lecornu, prononce un discours lors du débat sur la motion de censure contre son gouvernement à l'Assemblée nationale à Paris, le 16 octobre 2025.

© STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

VOTE DU BUDGET

9 décembre 2025

La réduction des déficits, victime des débats budgétaires : mais qui paiera VRAIMENT la note in fine ?

À l’heure où le PLFSS 2026 peine à trouver une majorité à l’Assemblée nationale, les concessions politiques s’accumulent, creusant un peu plus des comptes sociaux déjà exsangues. Le déficit continue de s’alourdir et avec lui la facture, directe ou indirecte, pour les contribuables, les entreprises et les générations futures. Qui paiera vraiment la note ?

Photo of Jean-Pascal Beaufret
Photo of Gabriel A. Giménez Roche
Jean-Pascal Beaufret Go to Jean-Pascal Beaufret page et Gabriel A. Giménez Roche Go to Gabriel A. Giménez Roche page

13 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Pascal Beaufret image
Jean-Pascal Beaufret

Jean-Pascal Beaufret est ancien inspecteur des Finances, chef de service à la direction du Trésor et directeur général des impôts, directeur financier d’entreprises de télécommunications, associé au fonds de capital développement Ring Capital.

Gabriel A. Giménez Roche image
Gabriel A. Giménez Roche

Gabriel A. Giménez Roche est professeur associé d'économie à NEOMA Business School. Il enseigne la macroéconomie, la théorie des cycles et les processus entrepreneuriaux dans des programmes de premier cycle et des cycles supérieurs. Il porte un vif intérêt aux sujets macroéconomiques qu'il commente dans la presse française et internationale. Ses recherches portent sur la théorie du malinvestissement, la zombification économique et les routines entrepreneuriales. Les recherches de Gabriel ont été publiées dans le Quarterly Review of Economics and Finance, Small Business Economics, The World Economy, Journal of Economic Issues, entre autres. Il est membre de l'American Economic Association et de la Royal Economic Society.

