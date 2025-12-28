©
Drapeau français. (Image d'illustration)
BILAN 2025
28 décembre 2025
2025 ou l’année de la paradoxale résilience française
À rebours des apparences, l’année 2025 se conclut sur un paradoxe français : malgré une crise politique profonde, une instabilité chronique et des institutions mises à l’épreuve, le pays tient bon et ne s’effondre pas.
3 min de lecture
Bertrand Vergely est philosophe et théologien.
Il est l'auteur de plusieurs livres dont La Mort interdite (J.-C. Lattès, 2001) ou Une vie pour se mettre au monde (Carnet Nord, 2010), La tentation de l'Homme-Dieu (Le Passeur Editeur, 2015).
