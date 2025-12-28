Ces méga tempêtes que nous réservent les nuages en s’amoncelant bien plus qu’avant

Clare Watson est une journaliste scientifique indépendante et fact-checkeuse australienne, issue de la recherche biomédicale. Après avoir troqué les pipettes pour la plume, elle a écrit pour Undark, Nature, The Guardian, Hakai Magazine, Cosmos Magazine et Australian Geographic, et ses travaux ont été diffusés sur Health Report de la radio nationale australienne ABC. Elle collabore également à ScienceAlert en tant qu’autrice, éditrice et vérificatrice des faits.