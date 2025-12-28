POLITIQUE
Une vague photographiée le 15 février, lors de la tempête Ulla, dans le sud de l'Angleterre. (Image d'illustration)

Une vague photographiée le 15 février, lors de la tempête Ulla, dans le sud de l'Angleterre. (Image d'illustration)

AUX ORIGINES DES PLUIES EXTREMES

28 décembre 2025

Ces méga tempêtes que nous réservent les nuages en s’amoncelant bien plus qu’avant

Des scientifiques découvrent que l’agrégation des nuages renforce les tempêtes de manière inattendue, provoquant des pluies intenses, parfois meurtrières, et des inondations.

Clare Watson Go to Clare Watson page

Clare Watson
Clare Watson image
Clare Watson

Clare Watson est une journaliste scientifique indépendante et fact-checkeuse australienne, issue de la recherche biomédicale. Après avoir troqué les pipettes pour la plume, elle a écrit pour Undark, Nature, The Guardian, Hakai Magazine, Cosmos Magazine et Australian Geographic, et ses travaux ont été diffusés sur Health Report de la radio nationale australienne ABC. Elle collabore également à ScienceAlert en tant qu’autrice, éditrice et vérificatrice des faits.

