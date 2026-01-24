POLITIQUE
À Singapour, un invité filme avec son téléphone portable un repas comprenant un nugget à base de viande de poulet.

REGIME ALIMENTAIRE

24 janvier 2026

Qui vit le plus longtemps : les carnivores ou les végétariens ?

Une étude chinoise récente suggère que les personnes âgées ne consommant pas de viande auraient moins de chances de devenir centenaires. Faut-il en conclure que les régimes végétariens raccourcissent la vie ? Pas si vite : l’âge, l’état nutritionnel et le poids corporel jouent un rôle déterminant, rappelant que nos besoins alimentaires évoluent tout au long de la vie.

Chloe Casey

Chloe Casey

Chloe Casey est maître de conférences en nutrition et comportement à l'Université de Bournemouth.