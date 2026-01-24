©
À Singapour, un invité filme avec son téléphone portable un repas comprenant un nugget à base de viande de poulet.
REGIME ALIMENTAIRE
24 janvier 2026
Qui vit le plus longtemps : les carnivores ou les végétariens ?
Une étude chinoise récente suggère que les personnes âgées ne consommant pas de viande auraient moins de chances de devenir centenaires. Faut-il en conclure que les régimes végétariens raccourcissent la vie ? Pas si vite : l’âge, l’état nutritionnel et le poids corporel jouent un rôle déterminant, rappelant que nos besoins alimentaires évoluent tout au long de la vie.
A PROPOS DES AUTEURS
Chloe Casey est maître de conférences en nutrition et comportement à l'Université de Bournemouth.
