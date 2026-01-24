REGIME ALIMENTAIRE

24 janvier 2026

Qui vit le plus longtemps : les carnivores ou les végétariens ?

Une étude chinoise récente suggère que les personnes âgées ne consommant pas de viande auraient moins de chances de devenir centenaires. Faut-il en conclure que les régimes végétariens raccourcissent la vie ? Pas si vite : l’âge, l’état nutritionnel et le poids corporel jouent un rôle déterminant, rappelant que nos besoins alimentaires évoluent tout au long de la vie.