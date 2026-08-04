POINT DE VUE

Que dit l’expulsion de Xenia Fedorova de notre Etat de droit ?

L’arrêté d’expulsion visant Xenia Fedorova soulève de lourdes interrogations sur l’équilibre entre sécurité nationale et liberté d’expression. Jean-Éric Schoettl revient sur les textes applicables, les limites du pouvoir administratif et les risques d’une extension de la notion d’ingérence étrangère.