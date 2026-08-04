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Xenia Fedorova lors du Festival du Livre de Paris 2025 au Grand Palais à Paris.
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POINT DE VUE

4 août 2026

Que dit l’expulsion de Xenia Fedorova de notre Etat de droit ?

L’arrêté d’expulsion visant Xenia Fedorova soulève de lourdes interrogations sur l’équilibre entre sécurité nationale et liberté d’expression. Jean-Éric Schoettl revient sur les textes applicables, les limites du pouvoir administratif et les risques d’une extension de la notion d’ingérence étrangère.

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MOTS-CLES

Xenia Fedorova , Expulsion , Justice , décision de justice , France , Russie , Moscou , Kremlin , textes , droit , jugement , Etat de droit , liberté , démocratie , liberté d'expression

THEMATIQUES

Justice
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Eric Schoettl

Jean-Éric Schoettl est ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel entre 1997 et 2007. Il a publié La Démocratie au péril des prétoires aux éditions Gallimard, en 2022.

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