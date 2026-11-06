POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des Français réunis lors d'un rassemblement contre le racisme et en hommage aux victimes de l'attaque raciste survenue dans les Yvelines, à Trappes, le 30 octobre 2026.
See image caption
See copyright

LE RACISME EXPLIQUE A MA FILLE

6 novembre 2026

Quand les médias et les familles font porter aux enfants le poids de nos batailles identitaires

Après l’attaque raciste de Trappes, un reportage du 20h de France Télévisions a donné la parole à une fillette disant sa peur d’être tuée parce qu’elle est musulmane. Pour Isabelle Barbéris, universitaire et autrice du Théâtre de Max Frisch, cette séquence révèle comment le récit des adultes, celui des parents comme celui des médias, transforme l’enfant en argument et l’enferme dans la peur du « ils ». Un mécanisme qui, au-delà de ce fait divers, interroge la manière dont le racisme est aujourd’hui mis en récit en France.

Photo of Isabelle Barbéris
Isabelle Barbéris Go to Isabelle Barbéris page

6 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

racisme et enfants , Trappes , attaque raciste , batailles identitaires , Isabelle Barbéris , Max Frisch , Katharine Birbalsingh , oppresseurs et opprimés , éducation , médias , France Télévisions , antiracisme , wokisme , société , enfants , jeunes , Racisme , identité

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
Isabelle Barbéris image
Isabelle Barbéris

Normalienne, agrégée de lettres et diplômée de sciences politiques, Isabelle Barbéris est maître de conférences habilitée à diriger des recherches en Lettres et Arts (Université Paris Cité). Elle travaille depuis plusieurs années sur les tensions identitaires, politiques, économiques et symboliques, qui affaiblissent le secteur public culturel. Derniers ouvrages parus : Censures silencieuses (Puf, 2024), Panique identitaire (Puf, 2022), L’art du politiquement correct (Puf, 2019).