LE RACISME EXPLIQUE A MA FILLE

Quand les médias et les familles font porter aux enfants le poids de nos batailles identitaires

Après l’attaque raciste de Trappes, un reportage du 20h de France Télévisions a donné la parole à une fillette disant sa peur d’être tuée parce qu’elle est musulmane. Pour Isabelle Barbéris, universitaire et autrice du Théâtre de Max Frisch, cette séquence révèle comment le récit des adultes, celui des parents comme celui des médias, transforme l’enfant en argument et l’enferme dans la peur du « ils ». Un mécanisme qui, au-delà de ce fait divers, interroge la manière dont le racisme est aujourd’hui mis en récit en France.