Franceil y a 4 heures
Cercle de la raison (satisfaite)
Quand François Bayrou plombe son discours de vérité budgétaire par un péché d’arrogance si macroniste
François Bayrou a choisi de mettre cartes sur table : endettement record, poids des retraites, générations sacrifiées. Dans son interview à TF1, le Premier ministre a tenu un discours de vérité rarement entendu à ce niveau, quitte à pointer les « boomers » comme grands bénéficiaires du système. Mais derrière cette audace, une question subsiste : peut-on incarner la rupture tout en ayant appartenu à la majorité qui a creusé le déficit ? Entre sincérité économique et calcul politique, Bayrou tente de convaincre qu’il n’est pas seulement l’héritier du macronisme, mais le porteur d’un nouveau cap.