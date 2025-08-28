Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
François Bayrou, Premier ministre, en conférence de presse à Paris le 25 août 2025, sous la menace d’une motion de censure après l’annonce de 43,8 milliards d’économies. (Image d'illustration) © AFP or licensors
Quand François Bayrou plombe son discours de vérité budgétaire par un péché d’arrogance si macroniste

François Bayrou a choisi de mettre cartes sur table : endettement record, poids des retraites, générations sacrifiées. Dans son interview à TF1, le Premier ministre a tenu un discours de vérité rarement entendu à ce niveau, quitte à pointer les « boomers » comme grands bénéficiaires du système. Mais derrière cette audace, une question subsiste : peut-on incarner la rupture tout en ayant appartenu à la majorité qui a creusé le déficit ? Entre sincérité économique et calcul politique, Bayrou tente de convaincre qu’il n’est pas seulement l’héritier du macronisme, mais le porteur d’un nouveau cap.

avec Julien PillotetRaul Magni Berton
Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau

Raul Magni-Berton est actuellement professeur de science politique à Sciences Po Grenoble. Il est également auteur de notes et rapports pour le think-tank GénérationLibre.

